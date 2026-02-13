Главный тренер Баварии Венсан Компані прокомментировал дисквалификацию нападающего Майкла Олисе. Форвард пропустит ближайший матч против Вердера из-за перебора желтых карточек.

«Очевидно, Майкл демонстрирует отличный футбол. Главное, что он не травмирован. У нас есть варианты, как заменить его в предстоящей игре», — приводит слова Компані Bayern & Germany.

В этом сезоне 24-летний француз продолжает впечатлять результативностью: в 34 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей и отдал 25 результативных передач.

Поединок 22-го тура чемпионата Германии между Вердером и Баварией пройдет 14 февраля и начнется в 16:30 по местному времени.

Ранее Олисе стал лучшим игроком Бундеслиги в январе.