Павел Василенко

Семья американских миллиардеров Глейзер может изменить свое будущее в Манчестер Юнайтед. По информации Bloomberg, некоторые представители владельцев клуба рассматривают возможность продажи своей доли в английском гранде.

После более чем 20 лет управления «красными дьяволами» несколько членов семьи начали изучать вариант выхода из структуры собственности. При этом может идти речь как о продаже части акций, так и о полном выходе из клуба.

Однако единого решения внутри семьи пока нет. Некоторые представители Глейзер сохраняют скептическое отношение к продаже, что может усложнить возможную сделку.

Интерес к покупке доли в одном из самых известных футбольных клубов мира уже может появиться у инвесторов из США и Ближнего Востока. Ранее представители этих регионов рассматривались среди потенциальных покупателей.

Разговоры о возможной продаже активизировались на фоне масштабных планов реконструкции стадиона «Олд Траффорд». Обновление арены может потребовать около миллиарда фунтов инвестиций.

Кроме того, возвращение Манчестер Юнайтед в Лигу чемпионов открывает перед клубом новые финансовые возможности. Этот фактор может стать причиной, по которой часть владельцев захочет сохранить влияние.

Акции клуба на Нью-Йоркской фондовой бирже оцениваются примерно в 3,6 миллиарда долларов, однако фактическая стоимость сделки может быть значительно выше из-за особенностей структуры голосующих акций.

Напомним, два года назад семья Глейзеров уже продала около 29% акций британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, который получил контроль над футбольным направлением клуба. При этом тогда владельцы отказались от полного освобождения, несмотря на интерес со стороны катарских инвесторов.

Ранее стало известно, кто будет главным тренером Манчестер Юнайтед на новый сезон.