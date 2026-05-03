Драма на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Ливерпулем
В составе победителей забили Кунья, Шешко и Мейну
44 минуты назад
В центральном матче 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд победил Ливерпуль.
Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество еще до середины первого тайма. В воротах мерсисайдцев отметились Матеус Кунья и Беньямин Шешко. Однако после перерыва подопечные Юргена Клоппа воспользовались двумя ошибками в обороне МЮ — Доминик Собослаи и Коди Гакпо за несколько минут восстановили паритет.
Решающий момент произошел на 77-й минуте, когда Кобби Мейну принес красным дьяволам.
АПЛ. 35-й тур
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2
Голы: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 – Собослаи, 47, Гакпо, 56
Благодаря этому успеху Манчестер Юнайтед набрал 64 очка и занимает третью строчку в таблице. Ливерпуль остается на четвертом месте — 58 баллов.
