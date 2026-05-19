Владимир Кириченко

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

44‑летний английский специалист уже завершил процесс заключения нового соглашения с клубом и подписал контракт, который будет действовать до июня 2028 года с опцией продления до 2029-го.

Инсайдер также пишет, что ассистент главного тренера «красных дьяволов» Стив Холланд также заключил новый контракт с клубом на соответствующий срок.

🚨 Michael Carrick’s new deal at Man United, signed and completed as expected.



It will be valid until June 2028 plus option until 2029. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Напомним, оба специалиста начали работу в «Манчестер Юнайтед» в январе 2026-го после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера.

Под руководством Каррика манкунианцы провели 16 матчей в АПЛ: одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ и уже гарантировал себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27.

Накануне Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем Форест в матче с пятью голами.