Павел Василенко

Бразильский полузащитник Эдерсон перешел в Манчестер Юнайтед из Аталанты за 40,5 миллиона евро. 26-летний хавбек подпишет четырехлетний контракт с «красными дьяволами» с опцией продления еще на один сезон.

По данным BBC, Эдерсон еще не прошел медицинское обследование и, как ожидается, присоединится к команде в начале июля. Сделка также будет включать дополнительные бонусы в размере 4,5 миллиона евро.

Ожидается, что Эдерсон прибудет на замену своему соотечественнику Каземиро, который покидает клуб. Он выступал за Аталанту с лета 2022 года, когда перешел из Салернитаны. В общем, Эдерсон сыграл 180 матчей во всех турнирах, забив 16 голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.