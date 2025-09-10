Сергей Стаднюк

Украинский защитник Дмитрий Чигринский в возрасте 38 лет завершил профессиональную карьеру. Об этом в своем Instagram сообщил агент футболиста Александр Панков.

За время карьеры Чигринский трижды играл за Шахтер, который и стал его последним клубом. Также он защищал цвета запорожского Металлурга, Барселоны, Днепра, греческих клубов АЕК и Ионикос, а также провел 29 матчей в составе сборной Украины.

После завершения карьеры защитник начал новый этап в футболе. Дмитрий стал ассистентом нового главного тренера Ариса Маноло Хименеса, под руководством которого ранее выступал в АЕКе.

Дмитрий Чигринский официально завершил карьеру футболиста. Мы работали как агент и игрок 8 лет 🔝🎮🫵🏻👁️ Это был фантастический период нашей жизни. Со вчерашнего дня «Чигро» стал официально тренером-ассистентом ФК Арис Салоники в штабе известного испанского специалиста Маноло Хименеса 🇪🇸🇺🇦🇬🇷❤️ Под руководством испанца Дима был успешным футболистом, а сейчас начинает как молодой тренер. Я уверен, что у Чигринского очень большое будущее в тренерской деятельности, и этот первый шаг максимально качественный и перспективный 🥳🫵🏻🫂👁️. Александр Панков

Ранее Панков отказывался признавать завершение карьеры своего клиента.