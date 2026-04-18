Сергей Разумовский

Лиссабонская Бенфика летом может рассмотреть вариант с продажей украинского полузащитника Георгия Судакова. Об этом сообщает португальское издание Record, которое отмечает, что в клубе не исключают выходного трансфера 23-летнего хавбека уже после завершения сезона.

По информации источника, причин для такого развития событий несколько. Одна из главных заключается в том, что Судаков якобы не полностью соответствует игровым требованиям главного тренера орлов Жозе Моуринью. В материале отмечается, что украинец пока не выглядит достаточно убедительно, из-за чего в клубе его не считают незаменимым игроком на будущий сезон.

Еще одним важным фактором является финансовая составляющая. Бенфика уже инвестировала в переход футболиста значительные средства, поэтому у руководства есть четкое понимание ситуации: если Судаков не начнет регулярно получать игровое время и демонстрировать стабильный уровень, клуб будет готов выслушать предложения. При этом лиссабонцы стремятся как минимум вернуть сумму, потраченную на его трансфер.

Напомним, прошлым летом Бенфика арендовала Георгия Судакова у Шахтера за 6,75 миллиона евро. Также португальский клуб взял на себя обязательство выкупить контракт игрока за 20,25 миллиона евро, а еще до 5 миллионов евро донецкий клуб может получить в виде бонусов.

Кроме того, в сообщении говорится, что и сам Судаков не исключает смены клуба, если это поможет ему получать больше игровой практики. Для игрока, находящегося в важном возрасте для дальнейшего развития карьеры, регулярные выступления могут стать ключевым фактором в выборе следующего шага.

Между тем, по информации El Gol Digital, испанская Сельта заинтересована в трансфере украинского полузащитника Бенфики Георгия Судакова. Как сообщает источник, спортивный директор клуба из Виго Марко Гарсес уже проинформировал главного тренера команды Клаудио Хиральдеса о возможности подписания футболистов Бенфики, среди которых есть и украинец.

В Сельте якобы открыты к переговорам по Судакову и считают, что 23-летний хавбек хорошо соответствует игровой модели команды. В клубе уверены, что его качества могут идеально вписаться в стиль игры, который строит тренерский штаб.

В нынешнем сезоне украинец провел за Бенфику 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В то же время в последних 12 играх команды он появлялся на поле лишь 7 раз, причем только дважды выходил в стартовом составе, что свидетельствует о не слишком стабильном месте в основной обойме команды.

