Ираола: «Увольнение Алонсо из Реала не связано с результатами»
Главный тренер Борнмута высказался по поводу громкой отставки в Испании
27 минут назад
Главный тренер Борнмута Андони Ираола прокомментировал решение руководства мадридского Реала уволить Хаби Алонсо с поста главного тренера команды.
Тренерская смена в королевском клубе состоялась в понедельник, 12 января. Новым наставником Реала стал Альваро Арбелоа, который оперативно начал работу с командой.
Увольнение Алонсо из Реала? Думаю, дело не в результатах, скорее всего, что-то происходило за кулисами. Это больше вопрос эмоций, ведь результаты команды не были такими уж плохими, — цитирует Ираолу Marca.
Под руководством Альваро Арбелоа мадридцы уже успели провести два матча. Сначала Реал потерпел неожиданное поражение от Альбасете со счетом 2:3 в Кубке Испании, после чего реабилитировались победой над Леванте 2:0 в матче Ла Лиги.
