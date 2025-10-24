Конопля — о минимальном поражении от Легии: «Шахтеру не хватило забитого гола»
Защитник донецкого клуба проанализировал потерянные очки
30 минут назад
Игрок донецкого Шахтера Юхим Конопля прокомментировал поражение своей команды от варшавской Легии со счетом 1:2 в Лиге конференций. По словам защитника, ничто не указывало на то, что матч завершится для горняков неудачно.
Конопля рассказал, как коллектив отреагировал на пропущенный мяч в первом тайме, а также отметил, чего именно не хватило Шахтеру, чтобы получить три очка. Цитирует футболиста Ua-Football.
«Конечно, очень болезненное поражение, потому что по ходу игры мы чувствовали, что можем победить. Где-то ощущался наш второй гол. Но это футбол, вы знаете, можно сказать вообще, что ничто не предвещало нашего поражения, но так получилось.
Не скажу, что первый гол деморализовал нас. После первого гола только начали играть. Не знаю почему так, но есть как есть. После пропущенного гола начали давить на Легию, прижимать её к штрафной площадке, но потом останавливались.
В чем причина? Казалось бы, и чувствовали, что можем забить гол, но они хорошо защищались, а мы где-то неправильно распоряжались моментами с мячом. Так что получился такой результат.
Чего не хватило команде для победы? Ну, это трудно, нужно анализировать, смотреть. Думаем, что больше всего не хватало забитого гола.»