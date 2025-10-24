Игрок донецкого Шахтера Юхим Конопля прокомментировал поражение своей команды от варшавской Легии со счетом 1:2 в Лиге конференций. По словам защитника, ничто не указывало на то, что матч завершится для горняков неудачно.

Конопля рассказал, как коллектив отреагировал на пропущенный мяч в первом тайме, а также отметил, чего именно не хватило Шахтеру, чтобы получить три очка. Цитирует футболиста Ua-Football.