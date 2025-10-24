Фейеноорд и Панатинаикос выяснили отношения в дерби обидчиков Шахтера. Видео
Греки уже надеются перехватить Реброва
17 минут назад
В третьем туре общего этапа Лиги Европы Фейеноорд на родной арене уверенно переиграл Панатинаикос.
Гости открыли счет уже на 13-й минуте усилиями Свидерски. Однако дальше на поле уже была одна команда. Фейеноорд успел сравнять до перерыва: Рид вернул хозяев в игру.
После отдыха роттердамцы добавили в темпе и вышли вперед благодаря голу Хадж-Муссы, а точку поставил Лерин на 90-й минуте.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча.
Фейеноорд набрал первые три очка и догнал Панатинаикос в таблице.
Лига Европы. Общий этап, третий тур
Голы: Рид, 45+3, Хадж-Мусса, 55, Лерин, 90 – Свидерски, 13
Фейеноорд: Велленройтер, Рид (Ниивкоп, 78), Ахмедхожич, Смал, Бос (Ватанабе, 65), Хван Ин Бом (Таргаллин, 46), Стейн, Валенте, Хадж-Мусса, Уэда (Лерин, 81), Слити (Заур, 65).
Панатинаикос: Дронговски, Коцирас (Таборда, 84), Ингасон, Туба, Кириакопулос, Калабрия, Сиопис, Гнезда Черин, Тете (Пантович, 69), Свидерски, Джуричич (Зарури, 69).
Предупреждения: Стейн, 33 – Свидерски, 13, Кириакопулос, 34, Калабрия, 45+3, Туба, 58, Сиопис, 80