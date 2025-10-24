Защитник варшавской Легии Аркадиуш Реца прокомментировал победу своей команды над донецким Шахтером во втором туре основного этапа Лиги конференций.

Горняки пропустили решающий мяч на 94-й минуте и потерпели поражение со счетом 1:2 в поединке.

«Наши соперники доминировали большую часть матча, но мы тоже предпочитаем владеть мячом. Мы знали, что если нам сегодня придется отдать мяч, то придется упорно работать в обороне и пытаться забивать на контратаках. Сегодня мы терпели, очень старательно работали в обороне, и это окупилось.

Прошлый раз был не лучшим, но мы - опытная команда. Мы поговорили друг с другом в раздевалке и знали, как хотим играть. Сегодня все хотели победить. Мы знаем, на каком этапе находимся. Сегодня мы тщательно работали и можем быть довольны тремя очками», – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.