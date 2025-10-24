Защитник Легии — после победы над Шахтером: «Сегодня мы терпели»
Реца подытожил завоеванные три очка
22 минуты назад
Защитник варшавской Легии Аркадиуш Реца прокомментировал победу своей команды над донецким Шахтером во втором туре основного этапа Лиги конференций.
Горняки пропустили решающий мяч на 94-й минуте и потерпели поражение со счетом 1:2 в поединке.
«Наши соперники доминировали большую часть матча, но мы тоже предпочитаем владеть мячом. Мы знали, что если нам сегодня придется отдать мяч, то придется упорно работать в обороне и пытаться забивать на контратаках. Сегодня мы терпели, очень старательно работали в обороне, и это окупилось.
Прошлый раз был не лучшим, но мы - опытная команда. Мы поговорили друг с другом в раздевалке и знали, как хотим играть. Сегодня все хотели победить. Мы знаем, на каком этапе находимся. Сегодня мы тщательно работали и можем быть довольны тремя очками», – приводит слова футболиста клубная пресс-служба.