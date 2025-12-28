Нападающий донецкого Шахтёра Кауан Элиас поделился подробностями своей адаптации в новом клубе, в который он перешел в начале года из Флуминенсе за 17 миллионов евро.

«С первого дня в команде нашёл общий язык с Марлоном Гомесом. Не могу точно сказать почему, но так исторически сложилось, также он мне очень помогал, когда я пришёл сюда. Его поддержка тогда была очень важной, и я её почувствовал с первого дня своего пребывания в команде.

Лассина Траоре — он тоже мне очень помог. Артём Бондаренко, Валерий Бондар также замечательный парень, мне помогли много. Коля Матвиенко на правах капитана, конечно.

На самом деле все в той или иной мере мне помогали, были открытыми, дружелюбными. Все были открыты к диалогу, и за это я им безмерно благодарен», — заявил бразильский исполнитель для клубной пресс-службы.