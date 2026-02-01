Травма капитана Наполи Джованни Ди Лоренцо стала серьезным ударом для команды после победы над Фиорентиной со счетом 2:1 в Серии А. Футболиста унесли с поля на носилках после повреждения левого колена, и есть подозрение на разрыв передней крестообразной связки. В случае подтверждения диагноза, сезон для игрока, скорее всего, будет завершен досрочно.

Главный тренер Наполи Антонио Конте фактически подтвердил пессимистичные прогнозы врачей. Специалист также резко высказался по поводу перегруженности футболистов и ограниченных кадровых ресурсов команды.