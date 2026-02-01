Конте — после победы над Фиорентиной: «Нам нужен более большой состав, иначе это самоубийство»
Травма капитана заставила тренера высказаться о проблемах
Травма капитана Наполи Джованни Ди Лоренцо стала серьезным ударом для команды после победы над Фиорентиной со счетом 2:1 в Серии А. Футболиста унесли с поля на носилках после повреждения левого колена, и есть подозрение на разрыв передней крестообразной связки. В случае подтверждения диагноза, сезон для игрока, скорее всего, будет завершен досрочно.
Главный тренер Наполи Антонио Конте фактически подтвердил пессимистичные прогнозы врачей. Специалист также резко высказался по поводу перегруженности футболистов и ограниченных кадровых ресурсов команды.
«Такое ощущение, что он серьезно повредил колено, и это крестообразная связка. Это неприятно. Вы же прекрасно знаете, что для нас значит Ді Лоренцо. Играть во всех этих матчах убивает игроков и убивает футбол. Нам нужен больший состав, иначе это самоубийство.
Клубы, кажется, не понимают, что это как собака, которая гонится за собственным хвостом. Ты борешься за место во всех этих турнирах, чтобы получить больше денег, но это эфемерно. Чем больше соревнований, тем больше игроков нужно покупать, а фонд заработной платы растёт».
