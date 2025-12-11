Итальянский Наполи в гостевом поединке шестого тура Лиги чемпионов УЕФА уступил лиссабонской Бенфике (0:2).

После завершения встречи главный тренер итальянской команды Антонио Конте поделился своими впечатлениями о выступлении подопечных.

«Сегодня правда в том, что мы не были блестящими — с первой минуты. Бенфика играла в пятницу, а мы — в воскресенье вечером, и ещё после серии матчей с огромными физическими затратами.

Я накануне говорил об энергии, потому что знал, что на дистанции за что-то придётся платить. Сегодня нам было тяжело. Соперники были более агрессивными. Мы тоже хотели такими быть, но сразу со стартовым свистком провалили прессинг, пропустили забросы за спины, и, возможно, это немного напугало ребят.

Когда накапливается так много матчей, неизбежно за что-то платишь. Теперь нужно восстанавливаться. Возвращаемся поздно ночью, четверг — выходной, а в пятницу будем готовиться к следующему матчу чемпионата.

Ребята были преданы делу, старались отдать всё, что имели, но эта щедрость не сопровождалась блестящими решениями. Мне не в чем их упрекнуть — они выложились полностью».