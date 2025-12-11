Моуринью — после победы над Наполи: «Будет очень сложно для экспертов атаковать Бенфику»
Бенфика сенсационно одолела Наполи в домашнем матче Лиги чемпионов
около 2 часов назад
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью дал комментарий журналистам после победы в матче шестого тура Лиги чемпионов над Наполи со счетом 2:0.
«Это была большая победа и большой матч, как командно, так и индивидуально. Не было ни одного игрока, который бы не сыграл хорошо, хотя некоторые выделялись. Но как команда они были фантастические: большая сплоченность и оборонное взаимодействие в сложном матче. То, что мы планировали делать с мячом, удалось.
Иванович дал много глубины, соперники испытывали трудности, потому что игроки Наполи не любят, когда идут глубокие передачи. Мы поставили много людей посередине, привлекли соперников, а Иванович атаковал глубину.
Они тоже сыграли хорошо. Будет очень сложно для экспертов атаковать Бенфику, они столкнутся с трудностями, потому что команда провела отличный матч», — сказал Моуриньо для A Bola.
Бенфика, провалив начало турнира, смогла оформить вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Сейчас у орлов шесть очков после шести туров, что позволяет им находиться на 25 месте. У Наполи семь баллов и 23-я позиция в таблице.
