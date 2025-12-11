Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью дал комментарий журналистам после победы в матче шестого тура Лиги чемпионов над Наполи со счетом 2:0.

«Это была большая победа и большой матч, как командно, так и индивидуально. Не было ни одного игрока, который бы не сыграл хорошо, хотя некоторые выделялись. Но как команда они были фантастические: большая сплоченность и оборонное взаимодействие в сложном матче. То, что мы планировали делать с мячом, удалось.

Иванович дал много глубины, соперники испытывали трудности, потому что игроки Наполи не любят, когда идут глубокие передачи. Мы поставили много людей посередине, привлекли соперников, а Иванович атаковал глубину.

Они тоже сыграли хорошо. Будет очень сложно для экспертов атаковать Бенфику, они столкнутся с трудностями, потому что команда провела отличный матч», — сказал Моуриньо для A Bola.