Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик (25-0, 16 КО), который также занимает должность вице-президента Полесье, обратился к игрокам клуба после ничьей в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций против Копенгагена (3:3). Его слова передает пресс-служба клуба.

И смелее. Кто-то из вас получает офигенный момент, и он немного боится. Но это нормально, мы команда. Немного выше, слава Богу, дальше. Но потенциал, как сказал Петрович, тренер, невероятный. Смелее и увереннее.

Вы можете это сделать, просто у кого-то из нас, у людей, есть такой момент, что я немножко не буду это делать, ну вот неуверенность. Нифига, вы все уверены, вы – тигры. Ну, в данном случае волки, потому что тигры есть в зоопарке и цирке, а волки не всегда. В цирке вообще их нет. Говорят, есть. Нет, это лайки.

Вы, ребята, невероятные. Офигенная игра, эмоции. Я слышал людей, но как спортсмен я понимаю, что вы можете забирать, потому что кто-то во второй тайм вышел и немного как уснул. Нифига. Спасибо вам.