Главный тренер Колоса Руслан Костышин в эфире УПЛ-ТВ подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Украины против киевской Оболони (0:0).

«У меня позитивные эмоции после матча. Мне понравилось, как выглядела команда. Да, не всегда сильнейший побеждает, всегда есть нюансы. Мы доминировали весь матч. Не всегда так получается, что наша команда доминирует с первых минут матча.

Просто не хватило гола, последнего паса, а то, как команда взаимодействовала, атаковала, как вступала в контрпрессинг, как поддавливала соперника, мне очень понравилось. Я доволен качеством игры, а результат придет, если мы будем так играть», - заявил Костышин.