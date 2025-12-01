Киевское Динамо в 14 туре чемпионата Украины сыграло против СК Полтава. Этот матч стал дебютным для нового наставника столичного клуба Игоря Костюка.

Хозяева активно контролировали игру на протяжении всей первой половины, однако реализовать созданные моменты им так и не удалось.

Полтавчане же неожиданно наказали фаворита в компенсированное время первого тайма. Одарюк точно пробил в угол ворот Нещерета после передачи Галенкова, и команды ушли на перерыв при счете 1:0.

На 66-й минуте СК Полтава во второй раз поразил ворота киевлян, но после проверки эпизода системой ВАР гол был отменен.

Однако вскоре аутсайдер УПЛ все же оформил чистый гол. Мисюра получил достаточно пространства в штрафной зоне киевлян и мощным ударом отправил мяч точно в девятку.

Динамо сумело сократить отставание. Редушко сделал точную навеску на Яцика, который ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот СК Полтава.

Украинская Премьер-лига, 14-й тур

Динамо – СК Полтава – 1:2

Голы: Яцик, 79 - Одарюк, 45+1, Мисюра, 73