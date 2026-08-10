Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк после матча второго тура УПЛ с ровенским Вересом (2:1) рассказал, какая стоит задача перед командой на текущий сезон.

«Не сказал бы, что наша команда выглядит вяло. Просто подводит реализация в последней фазе. Вы видите, что у нас разные сочетания игроков. К сожалению, не забиваем свои мячи. До этого мы играли с хорошими соперниками, которые хорошо оборонялись. И ПАОК, и Карабах очень активно играли. Поэтому не всё так, как вы говорите.

А что касается целей на сезон, перед Динамо всегда стоит задача выиграть чемпионат», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.