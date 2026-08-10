Турецкий гранд следит за талантом Динамо
Футболист может сменить команду
Фото: ФК Динамо
Защитник киевского Динамо Тарас Михавко находится в сфере интересов Галатасарая. Об этом сообщает Fotomac.
Стамбульский клуб ищет молодого левоногого центрального защитника, который мог бы стать альтернативой Абдюлькериму Бардакджи. Одним из кандидатов на эту позицию называют именно 21-летнего украинца.
Сообщается, что Михавко оценивается в 10 миллионов евро.
Контракт украинского защитника с Динамо действителен до 31 декабря 2030 года.
Также Михавко имеет опыт игры за сборную Украины и успел сыграть один матч за национальную команду.