Павел Василенко

Защитник киевского Динамо Тарас Михавко находится в сфере интересов Галатасарая. Об этом сообщает Fotomac.

Стамбульский клуб ищет молодого левоногого центрального защитника, который мог бы стать альтернативой Абдюлькериму Бардакджи. Одним из кандидатов на эту позицию называют именно 21-летнего украинца.

Сообщается, что Михавко оценивается в 10 миллионов евро.

Контракт украинского защитника с Динамо действителен до 31 декабря 2030 года.

Также Михавко имеет опыт игры за сборную Украины и успел сыграть один матч за национальную команду.