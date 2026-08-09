Костюк о победе над Вересом: «Игра забывается, а результат остаётся»
Специалист проанализировал выступление киевлян в матче второго тура УПЛ
Фото: ФК Динамо
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк оценил игру своей команды в победном матче второго тура Премьер-лиги против Вереса (2:1). Слова приводит пресс-служба бело-синих.
Было много ненужных потерь мяча, особенно в первом тайме, когда команда не успевала перестраиваться, и соперник проводил контригру. Эти ошибки снова нас преследуют, это качество исполнения, будем над этим работать. Конечно, мы хотели победить, создавали моменты, было немало возможностей, но не реализовывали. Однако мы заработали три очка. Игра забывается, а результат остаётся.
Новый этап для сына легенды. Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.