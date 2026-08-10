Костюк назвал причину, почему Пихалёнок и Дубинчак не сыграли за Динамо в матче против Вереса
Белые-синие провели матч во внутреннем первенстве
Игорь Костюк. Фото - ФК Динамо
Динамо одержало волевую победу над Вересом в Ровно (2:1) в матче второго тура УПЛ. После поединка главный тренер бело-синих Игорь Костюк объяснил, почему в заявку киевлян не попали Александр Пихальонок и Владислав Дубинчак.
«Дубинчака дали отдохнуть, а у Пихалёнка есть микроповреждение. К сожалению, мы не могли его использовать», — цитирует Костюка клубная пресс-служба.
13 августа Динамо сыграет ответный матч квалификации Лиги конференций УЕФА против Карабаха.
Первый матч против азербайджанцев завершился минимальной победой – 1:0.