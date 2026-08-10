Саленко жестко оценил победу Динамо над Вересом: «Дворовая команда»
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Бывший форвард Динамо Олег Саленко в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал победу киевской команды над ровенским Вересом (2:1) в выездном матче второго тура УПЛ.
«Футбола было мало. Динамо с Вересом бодается, хотя Ровно – это сейчас обычная, я бы сказал, дворовая команда. А это совсем не тот уровень футбола, которого мы ожидаем от киевлян. Розыгрыша мяча нет. Ясно, что вышли ветераны, тот же Ярмоленко, но нужно сразу выигрывать, делать счёт и спокойно заканчивать матч. А так – повезло в большом счёте, что пенальти был и игроки Вереса тоже устали. Уровень игры у обеих команд был очень низким», – сказал Саленко.
13 августа киевляне сыграют ответный матч квалификации Лиги конференций УЕФА против Карабаха.
В случае, если Динамо пройдет Карабах, следующим соперником станет Твенте или ДАК.