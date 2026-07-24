Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

ПАОК — опытная команда, мы это видели. У таких команд высокий уровень мастерства, они наказали нас за ошибки, которые мы допустили в первом тайме. Мы пропустили два мяча, несмотря на то, что смогли забить первыми. Эти ошибки несколько повлияли на психологическое состояние команды. Но после перерыва выровняли игру, владели преимуществом, могли еще забить. Один гол забили, создавали моменты. Считаю, шансы у нас есть. Будем готовиться к следующей игре, ведь с этой командой можно играть. То, что увидели во втором тайме, дает основания для оптимизма.

Конечно, мы понимаем, за счет чего можем улучшить свою игру. В первую очередь нужно лучше организовать действия команды и не допускать ошибок. Сегодня было много брака, особенно в первом тайме: в простых ситуациях мы теряли мяч. Считаю, мы это исправим и будем увереннее действовать в обороне. Необходимо избегать таких ошибок, быстрее перестраиваться и реагировать на потери мяча. В атаке, на мой взгляд, у нас есть потенциал, поэтому внесем определенные изменения. В первом тайме не слишком агрессивно действовали в атаке, но нужно отдать должное сопернику — он хорошо перестраивался и контролировал мяч. Шансы есть, будем готовиться и отдадим все силы для достижения победы.

Именно реализация моментов и помешала достичь лучшего результата. Мы несколько перестроили свою схему. Планировали сделать это еще до игры, но сегодня реализация моментов нас подвела.

Герреро слева на фланге? Конечно, мы довольны его действиями в эпизоде, который привел к голу Бражко. Но фланговые игроки нужны нам, чтобы создавать моменты, действовать агрессивнее и добавлять остроты атакам. В целом он хорошо отрабатывал в обороне. Вы видели, что в первом тайме с правого фланга (нашего левого) было меньше острых атак от соперника, поскольку Герреро хорошо выполнял работу в обороне. Но нужно еще и действовать острее в атаке.