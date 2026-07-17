Павел Василенко

Главный тренер Динамо Игорь Костюк пообщался с представителями СМИ после ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской Университати (0:0), в котором бело-синие победили соперника в серии пенальти (4:2).

«В первом тайме мы могли закрыть матч. Забили два гола, создали еще несколько хороших моментов, но это футбол. Нужно отдать должное сопернику – это хорошо сбалансированная команда. На сегодняшний день, с учетом всех тех моментов, которые происходят в нашей стране, рассчитываем больше на собственных воспитанников. Они прогрессируют, и, на мой взгляд, опыт, который они получили сегодня, пережитые напряжение и эмоции помогут им прогрессировать и в будущем вырасти в топ-игроков. От матча к матчу мы будем добавлять, анализировать свои действия, ведь это лишь начало сезона», – цитирует Костюка пресс-служба Динамо.

Чтобы пробиться в основной этап Лиги Европы, киевской команде в целом нужно преодолеть четыре раунда отбора. Если на каком-либо из следующих этапов квалификации ЛЕ киевляне потерпят неудачу, они автоматически перейдут в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Динамо вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы, в котором встретится с греческим ПАОКом. Матчи состоятся 23 и 30 июля.