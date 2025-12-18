Костюк рассказал, как узнал о назначении в Динамо
Специалист получил долгожданный шанс
около 18 часов назад
Главный тренер Динамо Игорь Костюк рассказал, при каких обстоятельствах узнал о решении владельцев клуба убрать приставку в.о. Его слова приводит пресс-служба клуба.
У меня вчера был разговор с президентом, во время которого он сообщил о назначении. Это был продолжительный разговор. Я узнал о назначении вчера, а сегодня об этом уже было объявлено публично.
Я человек, который не обещает быстрых чудес, но я обещаю честную работу, понятные процессы и то, что не будет стыдно за команду ни сегодня, ни завтра, - рассказал Костюк.
