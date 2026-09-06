Павел Василенко

Главный тренер Динамо Игорь Костюк сообщил, что продолжит тренировать киевскую команду. Наставник недавно встретился с руководством клуба и игроками и чувствует их поддержку.

«Поддержку руководства мы ощущаем. У нас была встреча с руководством и игроками. Мы все это обсудили. Двигаемся от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч, исправлять ошибки, которых допускаемся, и становиться сильнее», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве состоялся матч 5-го тура УПЛ между Динамо и ЛНЗ. Поединок оказался не богат на моменты и завершился со счётом 0:0.

В настоящее время команда Костюка занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав семь очков в четырёх матчах.

В шестом туре чемпионата Украины Динамо дома сыграет с Эпицентром. Матч состоится в понедельник, 14 сентября, и начнётся в 15:30.