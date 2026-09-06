Павел Василенко

Полесье и Шахтер делят лидерство в Украинской Премьер-лиге по итогам пятого тура.

Предыдущий лидер чемпионата Карпаты уступили Шахтеру в очном матче со счетом 1:2. Полесье воспользовалось этим результатом и в своем поединке разгромило Кудривку – 5:1.

Самую большую победу пятого тура добыл Харьков, который на своем поле разгромил Оболонь со счетом 5:0. Еще пять матчей тура завершились ничьими. В частности, победителя не определили Динамо и ЛНЗ, которые сыграли 0:0.

После пяти туров Полесье и Шахтер имеют по 12 очков. Житомирская команда занимает первое место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей – 13:5 против 10:4 у Шахтера.