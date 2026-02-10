Одесский Черноморец официально объявил о подписании украинского вратаря Максима Коваля, который ранее выступал за киевское Динамо, сообщает пресс-служба клуба.

«Желаем Максиму быстрой адаптации, уверенной игры и надежности на последнем рубеже. Добро пожаловать в Одессу», – лаконично говорится в сообщении.

Вратарь провел значительную часть карьеры в составе Динамо, сыграв 107 матчей, пропустив 101 мяч и оформил 43 «сухие» игры. После окончания сотрудничества с киевским клубом Коваль продолжил карьеру за границей, защищая цвета команд из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.

На данный момент Черноморец занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Украины, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах.

Ранее защитник Черноморца попал на просмотр в Шальке.