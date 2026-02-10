Журналист и комментатор Владимир Зверов рассказал необычную историю, связанную с центральным защитником одесского Черноморца Магомедом Кратовым.

По его словам, во время зимней паузы в Первой лиге 21-летний футболист находился в отпуске в Германии, где посещал друзей в Гельзенкирхене и принял участие в любительской футбольной игре. Именно там на него обратили внимание представители скаутского отдела Шальке.

Сейчас Первая лига в отпуске, она стартует позже УПЛ. Как оказалось, Магомед был в отпуске в Германии у своих друзей в славном городе Гельзенкирхен и где-то пошел поиграть в футбол. Я эту информацию проверял, мы общались с Магомедом, и он мне рассказал эту историю — историю, которая где-то полуфантастическая. Он играл в футбол, его заметили люди, которые занимаются скаутингом в Шальке, и спросили: кто ты и что ты. Оказалось, что он профессиональный футболист. Посмотрели и сказали: а может, ты попробуешь потренироваться с нами, с Шальке, — сообщил Зверев.

Немецкий клуб Шальке ныне является одним из лидеров второй Бундеслиги. Одесский клуб получил официальный запрос от гельзенкирхенцев о просмотре футболиста, на который дал согласие.

В текущем сезоне Магомед Кратов провел за Черноморец пять матчей. Ранее защитник выступал в составе киевского Локомотива.

Также, Черноморец подписал экс-вратаря Динамо.