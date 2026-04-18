Ковентри под руководством Лэмпарда вышел в АПЛ впервые за 25 лет
Команда не опустится ниже второго места в Чемпионшипе
около 1 часа назад
Ковентри обеспечил себе место в АПЛ на сезон 2026/27.
В матче 34-го тура Чемпионшипа команда сыграла вничью с Блэкберном (1:1).
Ковентри набрал 86 очков и лидирует в турнире. Клуб уже точно не опустится ниже второй позиции, что гарантирует ему выход в Премьер-лигу.
Вторым идет Ипсвич – 75 очков и имеет два матча в запасе. На третьей позиции Миллуолл – 73 очка, на один матч меньше.
В последний раз Ковентри играл в АПЛ в сезоне 2000/01. Тогда команда заняла 19-е место и вылетела. В текущем сезоне ее возглавляет Фрэнк Лэмпард, под его руководством она и вернулась в элиту.
Экс-игрок Челси возглавил Ковентри в ноябре 2024 года. До этого он работал с Челси, Эвертоном и Дерби.
