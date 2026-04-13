Денис Седашов

В матче 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Лидсу. Главным героем встречи стал нападающий гостей Ноа Окафор, который оформил дубль еще в первом тайме.

Уже на 5-й минуте Окафор замкнул прострел в пределах штрафной площади, поразив нижний угол. Вскоре швейцарец удвоил преимущество своей команды — после удара из-за пределов штрафной мяч рикошетом от защитника попал в ворота.

Ситуация для манкунианцев ухудшилась на 55-й минуте. После просмотра VAR арбитр удалил защитника хозяев Лисандро Мартинеса за грубое нарушение правил. Несмотря на игру в меньшинстве, Юнайтед сумел отыграть один мяч — на 69-й минуте Каземиро эффектно замкнул головой передачу Бруну Фернандеша.

АПЛ. 32-й тур

Манчестер Юнайтед — Лидс 1:2

Голы: Каземиро, 69 — Окафор, 5, 29

Удаление: Лисандро Мартинес, 55 (прямая красная карточка после просмотра VAR)

Эта победа позволила Лидсу подняться на 15-е место турнирной таблицы АПЛ — 36 очков. Манчестер Юнайтед с 55 баллами остается на третьем месте.

