Лидс, оставшись в меньшинстве, одержал победу над Манчестер Юнайтед в матче АПЛ
В составе победителей дублем отметился Ноа Окафор
около 2 часов назад
В матче 32-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Лидсу. Главным героем встречи стал нападающий гостей Ноа Окафор, который оформил дубль еще в первом тайме.
Уже на 5-й минуте Окафор замкнул прострел в пределах штрафной площади, поразив нижний угол. Вскоре швейцарец удвоил преимущество своей команды — после удара из-за пределов штрафной мяч рикошетом от защитника попал в ворота.
Ситуация для манкунианцев ухудшилась на 55-й минуте. После просмотра VAR арбитр удалил защитника хозяев Лисандро Мартинеса за грубое нарушение правил. Несмотря на игру в меньшинстве, Юнайтед сумел отыграть один мяч — на 69-й минуте Каземиро эффектно замкнул головой передачу Бруну Фернандеша.
АПЛ. 32-й тур
Голы: Каземиро, 69 — Окафор, 5, 29
Удаление: Лисандро Мартинес, 55 (прямая красная карточка после просмотра VAR)
Эта победа позволила Лидсу подняться на 15-е место турнирной таблицы АПЛ — 36 очков. Манчестер Юнайтед с 55 баллами остается на третьем месте.
