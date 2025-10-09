Голкипер Жироны и сборной Украины U-20 Владислав Крапивцов подвел итоги матча 1/8 финала ЧМ-2025 против Испании (0:1). Его слова приводит УАФ.

Есть некоторое опустошение после этого матча. Ребята отдали на поле все силы. Игра была хорошей, у нас были шансы забить и отыграться, но где-то не повезло, и в результате мы уступили. Очень трудно играть без мяча, особенно против такой команды, как Испания. Соперник контролировал игру на протяжении всего матча, и это действительно сложно. Пропущенный мяч стал следствием стандарта, который они разыграли. Мне кажется, это была не наигранная комбинация, а где-то на интуиции. Мы немного не разобрались в защите, возможно, можно было выйти за линию офсайда. Посмотрим и сделаем выводы.

Если брать весь турнир, то мы вышли с первого места в нашей группе, сделали максимум из того, что могли. Я очень доволен командой. Не повезло где-то с жребием, но вы видели по игре, что у нас тоже были моменты, и мы могли пройти эту Испанию, - рассказал Крапивцов.