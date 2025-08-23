Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб до закрытия трансферного окна, сообщает журналист Бен Джейкобс в X.

Жирона готова отпустить украинца за 20 миллионов евро, несмотря на то, что в контракте Цыганкова прописаны 30 миллионов отступных.

Контракт Цыганкова с Жироной действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Виктора в 18 млн евро.

27-летний футболист успел принять участие в первом матче Жироны в новом сезоне против Райо Вальекано (1:3), в котором отметился ассистом.

Старт Серии А, два топовых матча АПЛ и поединки украинцев.