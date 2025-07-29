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Микита Кравченко: Надо немного потерпеть — и со временем всё придёт

Полузащитник Полесья объяснил, почему адаптация к новому тренеру требует времени

Микита Кравченко вернулся в житомирское Полесье и поделился мыслями о новом этапе в карьере под руководством Руслана Ротаня.

— Тебе, наверное, сейчас легче, ведь ты уже знаешь требования Руслана Петровича и его стиль игры, правда?

— Да, конечно. Но нужно много времени, чтобы всем привыкнуть. Я понимаю, что ребятам сейчас трудно. Когда я приходил в Александрии, там команда уже знала, что делать, пришло лишь 2–3 новых игрока. А здесь — новый тренер, новые требования, и большинство не знает, что делать. Это сложнее, чем кажется.

— Когда ты пришел в Александрию, сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять и освоить эти требования?

— Я думал об этом. Некоторые моменты в атаке понял довольно быстро — за 2–3 месяца. Но и сейчас бывают моменты, где не до конца понимаю. Просто на это нужно время.

— Что бы ты посоветовал игрокам Полесья, которые впервые столкнулись с новыми требованиями?

— Немного потерпеть. Можно нервничать, когда не понимаешь, как действовать в той или иной ситуации. Но нужно подождать — и со временем всё придёт.

— В чём сила Руслана Ротаня как тренера?

— Я думаю, что выделять Руслана Петровича не стоит, там весь тренерский штаб дополняет друг друга. В чём силён... он доносит информацию так, что футболист знает, что ему нужно делать на поле.

Свои следующий матч Полесье проведёт в рамках Лиги конференций. Команда Ротаня сыграет на выезде против Санта-Коломы из Андорры. Ответная встреча второго квалификационного раунда состоится в четверг, 31 июля. Первый поединок выиграли андоррцы со счётом 2:1.