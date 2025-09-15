Сергей Стаднюк

Ультрас киевского «Динамо», которые сейчас защищают Украину на фронте, 15 сентября устроили жесткий разговор с новичком команды Владиславом Блэнуцэ. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на неназванного собеседника.

После официального объявления о подписании контракта с нападающим в соцсетях Блэнуцэ обнаружили репосты российского пропагандиста владимира соловьева. Также были найдены посты, свидетельствующие о его симпатиях к российской культуре, в частности к сериалу «Бригада».

Ранее в медиа также появлялась информация, что жена футболиста распространяла выступления владимира путина. Всё это происходило уже после полномасштабного вторжения рф в Украину. После скандала игрок начал закрывать свои страницы в TikTok и Instagram. Во время встречи ультрас задали ему вопрос, почему он распространял контент российского пропагандиста.

Встреча состоялась сегодня около 16:00 в Шевченковском районе Киева. Ультрас «Динамо», которые защищают Украину от врага, случайно заметили Блэнуцэ и подошли к нему, чтобы пообщаться. Ему высказали все, что о нем думают. Он не смог аргументированно ответить ни на один поставленный вопрос. Что касается соловьева. Он начал что-то рассказывать, что там было не про Украину, а про Молдову. Но нормально ответить на вопросы не смог. Фанаты начали рассказывать Блэнуцэ, что их братья погибли на войне. Также его спросили о репосте выступления путина, который сделала его жена. Румын ответил: «Там что-то про детей было...». Мы ему объяснили, что путин убивает наших детей тоже, а он тут что-то рассказывает. Интересно, что одна женщина, ставшая случайным свидетелем разговора, тоже начала ругать Блэнуцэ и требовать от него, чтобы он покинул Украину. Он не понимает, что сделал. Он не признает своей вины.

Ультрас в ходе беседы донесли до Блэнуцэ, что теперь в украинском обществе его воспринимают как «ватника». Ответ футболиста свелся к краткому: «Ну пусть считают…».

Напомним, Блэнуцэ уже успел дебютировать за Динамо под свист трибун.