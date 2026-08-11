Криштиану и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой
Наконец это произошло
Фото: Х
Португальский форвард Аль-Насра Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой.
Звездный футболист опубликовал в соцсетях фотографии, на которых четко видны символы их нового семейного статуса.
41-летний футболист и его жена воспитывают пятерых детей Криштиану, однако Родригес является биологической матерью лишь двоих детей.
В последнее время весь футбольный мир гадал о дате и месте свадьбы, но, судя по всему, пара поженилась без лишнего шума.