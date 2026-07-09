Павел Василенко

Криштиану Роналду впервые отреагировал после завершения выступления сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. Капитан национальной команды опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с турнира, добавив к ним лаконичное, но символичное послание: «Португалия навсегда!»

40-летний форвард не стал комментировать поражение от Испании в 1/8 финала, а также не затронул тему своего будущего в сборной. Публикация стала его первой реакцией после болезненного завершения мундиаля, который, по словам самого Роналду, был последним в его карьере.

Накануне встречи с Испанией легендарный нападающий признался, что это его прощальный чемпионат мира. Несмотря на ранний вылет, турнир принес португальцу историческое достижение: он забил три мяча и стал первым футболистом, которому удалось отличиться голами на шести чемпионатах мира. В то же время его игра вызвала немало критики как среди болельщиков, так и футбольных экспертов.