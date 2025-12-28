«Кристал Пэлас» минимально уступил «Тоттенхэму»
Все решил один гол
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Кристал Пэлас в рамках 18 тура АПЛ принимал Тоттенхэм. Лондонское дерби на «Селхерст Парк» завершилось со счетом 0:1.
Единственного гола Грэя под конец первого тайма хватило команде Томаса Франка для получения трех зачетных баллов. Хавбек «шпор» подключился на стандарт, коснувшись последним до мяча, который поразил ворота Хендерсона.
После перерыва Тоттенхэм мог увеличивать преимущество в счете, однако Ришарлисон успел залезть в офсайд.
Лучший момент спастись Кристал Пэлас имел на последних минутах, однако мяч после удара Одобера приняла на себя стойка.
АПЛ. 18 тур
Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:1
Голы: Грэй, 42