Сразу двое футболистов могут покинуть Манчестер Сити во время зимнего трансферного окна. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола пересматривает кадровые планы и не рассчитывает на ряд игроков.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола больше не видит в своей ротации опорного полузащитника Келвина Филлипса. Клуб готов рассмотреть варианты с его трансфером в случае поступления приемлемого предложения.

Также Манчестер Сити может расстаться с вингером Оскаром Боббом. Молодой футболист в последнее время часто сталкивается с травмами, что усложняет его стабильные выступления. Руководство клуба рассматривает как вариант аренды, так и возможный полноценный трансфер игрока.

В текущем сезоне Келвин Филлипс появился на поле лишь в одном матче Кубка лиги, проведя семь минут. Оскар Бобб сыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.