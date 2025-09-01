Кристал Пэлас на выезде разгромил Астон Виллу
Бирмингемцы провалили домашнюю игру
13 минут назад
Фото - Getty Images
В матче третьего тура Английской Премьер-лиги Астон на своем поле проиграла Кристал Пэлас со счетом 3:0.
Первый мяч в встрече забил Жан-Филип Матета, реализовав пенальти на 21-й минуте.
Во втором тайме «орлы» укрепили преимущество. На 68-й минуте отличился Марк Гехи, а окончательный счет установил Исмаила Сарр на 78-й минуте.
Отметим, что киевское Динамо в основном этапе Лиги конференций сыграет с Кристал Пэлас.
Астон Вилла имеет лишь одно очко после трех туров (19-е место), а Кристал Пэлас набрал пять баллов и расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.
АПЛ, 3-й тур
Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3
Голы: Матета, 21 (пен), Гехи, 68, Сарр, 78.