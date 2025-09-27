Кристал Пэлас накануне матча первого тура Лиги конференций против Динамо сумел отобрать очки у Ливерпуля в чемпионате. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:1.

Обе команды обменялись голами в каждом из таймов. Уже на 9-й минуте подопечные Оливера Гласнера поразили ворота чемпиона Англии. Точный удар на счёту Сарра.

Минимальное преимущество в счёте держалось почти до конца, пока джокер Ливерпуля Кьеза не отметился голом, который позволил мерсисайдцам избежать первого поражения в сезоне.

В конце встречи болельщики на «‎Селхерст Парк» увидели ещё один гол, но уже в ворота Ливерпуля. Почти последним ударом встречи Нкетия принёс победу Кристал Пэлас.

АПЛ. 6 тур

Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:1

Голы: Сарр, 9 - Кьеза, 87

