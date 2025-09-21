Брентфорд, за который играет украинский хавбек Егор Ярмолюк, потерпел поражение от Фулхэма в матче пятого тура Английской Премьер-лиги — 1:3.

Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей и провел на поле все 90 минут. По итогам встречи статистические порталы оценили его действия в 6.3 балла. Лучшим игроком матча был признан полузащитник хозяев Алекс Ивоби.

За время игры украинец 46 раз касался мяча, выполнил 34 точные передачи из 37 (92%), создал один опасный момент, заблокировал удар соперника и один раз успешно пошел в дриблинг. При этом он выиграл 4 дуэли из 10 (40%), сделал три подбора, дважды нарушил правила, трижды оказался обыгранным и допустил пять потерь.