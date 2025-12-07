Кристал Пэлас вырвал победу на последних минутах в матче с Фулхэмом
Фулхэм дома не справился с соперником
около 1 часа назад
Фулхэм – Кристал Пэлас/фото: Google
В рамках 15-го тура АПЛ состоялась встреча Фулхэма и Кристал Пэлас.
На лондонском Крейвен Коттедж гости одержали минимальную победу — 2:1. Хозяевам удалось восстановить равновесие в первой половине встречи, однако второй мяч, полученный после перерыва, заметно усложнил задачу команды.
Благодаря победе Кристал Пэлас поднялся на четвертую строку в чемпионате, набрав 26 баллов, тогда как Фулхэм остается на 15-й позиции с 17 очками.
Английская Премьер-лига. 15-й тур
Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:2
Голы: Вилсон, 38 – Нкетия, 20, Гехи, 87
