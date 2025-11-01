Сергей Разумовский

В 11-м туре украинской Премьер-лиги Кривбасс на собственном поле сыграл вничью с Полтавой. Начало матча сдвинули на полчаса из-за воздушной тревоги в области, позже сирена прозвучала снова, поэтому матч доиграли примерно на час позже изначального плана.

На 4-й минуте Веременко открыл счет в пользу гостей, а под занавес первого тайма соперники обменялись голами. Лин сравнял, но Плахтир почти сразу вернул Полтаве преимущество.

Сразу после перерыва хозяева вновь восстановили паритет — на 50-й минуте Твердохлеб уверенно реализовал пенальти, и этот мяч стал завершающим в встрече. На 92-й минуте снова прозвучала воздушная тревога, однако на этот раз после возобновления игры голов зрители уже не увидели.

Кривбасс набрал 20 очков, догнав Динамо и ЛНЗ, однако у конкурентов остается по одному матчу в запасе.

УПЛ, 11-й тур

Кривбасс – Полтава 2:2

Голы: Лин, 42, Твердохлеб, 50 (пен.) – Веременко, 4, Плахтир, 44

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Вильвальд, Конате, Бекавац - Лин, Шевченко, Твердохлеб, Задерака, Мендоса - Парако

Полтава: Восконян, Бужин, Веременко, Подлепич, Коцюмака – Одарюк (Кононов 83), Дорошенко (Хахлев 63), Плахтир (Опанасенко 83), Галенков - Марусич, Вивдич

Предупреждения: Вильвальд 38, Шевченко 45 - Марусич 16, Плахтир 80

Обзор матча будет доступен на странице события Кривбасс – Полтава.