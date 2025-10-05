Кривбасс на своем поле уверенно обыграл новичка УПЛ, пропустив гол с центра поля
Команда Патрика ван Леувена не заметила Кудривку
около 2 часов назад
В рамках восьмого тура чемпионата Украины Кривбасс на своем поле в Кривом Роге принимал новичка Украинской Премьер-лиги Кудривку.
Криворожская команда поразила ворота соперника в каждом из таймов. Уже на 15-й минуте Твердохлеб точным ударом в касание открыл счет.
Дебютант УПЛ пытался восстановить равновесие, однако на 77-й минуте Мендоса блестящим ударом в одно касание в дальний угол удвоил преимущество хозяев.
Под занавес матча венесуэльский легионер оформил дубль, отправив мяч в сетку после рикошета от Нагнойного.
Кудривка избежала разгрома благодаря эффектному голу Думанюка прямым ударом из центра поля, к которому вратарь криворожцев Кемкин оказался не готовым.
УПЛ. 8 тур
Кривбасс – Кудривка 3:1
Голы: Твердохлеб, 15, Мендоса, 77, 89 – Думанюк, 90+1