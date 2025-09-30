Футболист Кривбаса Егор Твердохлеб отметил, что ничья с ЛНЗ со счетом 0:0 стала закономерным итогом встречи, поскольку на поле шла ожесточенная борьба.

Кроме того, игрок высказался о моменте с отмененным голом своей команды после розыгрыша углового, который судья аннулировал из-за нарушения правил.

«В принципе, такая тяжелая игра, как мы и ожидали. Хотелось показать чуть больше футбола, как с нашей стороны, так и с их. Мы несколько упростили игру, играли длинными передачами, была борьба, меньше футбола, больше борьбы. Сложная игра получилась и, как показывает практика, с этой командой постоянно играть нелегко, поэтому результат 0:0 и есть закономерным.

Мне показалось, что там была обычная борьба. Может, наш игрок его немного руками оттолкнул, но как по мне, это обычная борьба, но я не смотрел повтор, не могу сказать. В игре показалось, что гол чистый, но нужно пересмотреть с камер и говорить точнее. Я думаю, судьи смотрели VAR и отменили гол правильно, я не знаю», — сказал Твердохлеб для клубной пресс-службы.