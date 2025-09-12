Поединок между Вересом и Кудривкой закрывал пятничную программу 5 тура УПЛ. Матч в Ровно завершился со счетом 2:0.

Подопечные Олега Шандрука смогли отличиться в начале каждого из таймов. Сначала летний новичок Вереса вовремя откликнулся на передачу Веслі на 7-й минуте, а на старте второй 45-минутки Смиян удвоил преимущество хозяев.

Получив двойной удар от Вереса, гости большую часть второго тайма провели в большинстве. На 56-й минуте Ндукве агрессивно ударил Лосенка по ногам, за что получил прямую красную, выслушав все, что о нем думает Шандрук.

Верес после удаления начал играть по счету, не дав футболистам Кудривки хоть немного сократить отставание в счете, напротив, хозяева впервые в сезоне смогли выиграть на родном поле.

УПЛ. 5 тур

Верес - Кудривка 2:0

Голы: Бойко, 7, Смиян, 53

