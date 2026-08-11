Павел Василенко

24-летний защитник Северин Татолна стал игроком киевского Левого Берега.

Северин родился в Центральноафриканской Республике, однако в семилетнем возрасте переехал в Швецию.

В Швеции выступал за несколько клубов, среди которых Шеллефтео, Умео и Карлстад.

В начале 2025 года Татолна переехал в Словакию, где стал игроком ФК Гуменне. В прошлом сезоне защищал цвета клуба Железярне Подбрезова, а также на правах аренды выступал за Татран Прешов.

В прошлом сезоне в Словакии Северин провел в общей сложности 22 матча и отдал 3 результативные передачи.

Основная позиция Татолны – левый фланг защиты, также он может действовать в центре обороны.

В активе новичка «аистов» – 10 официальных матчей за национальную сборную Центральноафриканской Республики, в которых он отметился одной результативной передачей.