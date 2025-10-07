Павел Василенко

Украинская Премьер-Лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 8-го тура, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера. Традиционно это было сделано вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины. На этот раз их было 38.

Лучшим тренером 8-го тура коллективным решением группы из 38 экспертов почти единогласно (34 первых места в анкетах) был признан Виталий Пономарев, который во главе ЛНЗ нанес разгромное выездное поражение Шахтеру со счетом 4:1.

За звание лучшего футболиста 8-го тура развернулась очень серьезная заочная борьба между двумя легионерами – Кривбаса и ЛНЗ. В итоге венесуэльский левый вингер Глейкер Мендоза набрал на 10 баллов больше, чем нигерийский правый вингер Проспер Обах – 141:131.

Символическая сборная 8-го тура УПЛ: Паламар (ЛНЗ) – Кузик (ЛНЗ), Сарапий (Полесье), Муравский (ЛНЗ), Копина (Рух) – Мендоза (Кривбасс), Литвиненко (Металлист 1925), Рябов (ЛНЗ), Яшари (ЛНЗ), Обах (ЛНЗ) – Ассинор (ЛНЗ). Тренер: Виталий Пономарев (ЛНЗ).